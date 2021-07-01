Главная » Новости



11:06, 1 июля 2021 года В Орле появился третий мультистобалльник ЕГЭ Раиса Плясова из гимназии №1 ОГУ им. Тургенева идеально справилась с заданиями по химии и биологии.





В Орловской области – уже три мультистобалльника Единого государственного экзамена. Раиса Плясова из гимназии №1 ОГУ им. Тургенева набрала 200 баллов на испытаниях по химии и биологии. Это второй выпускник заведения в этом году с максимумом баллов по двум предметам – Иван Горбунов идеально сдал русский язык и физику. Первой же мультистобалльницей в экзаменационной кампании стала выпускница школы №12 Ева Елисеева, безошибочно написав русский язык и литературу.



Сейчас в регионе 67 стобалльных результатов. Возможно, что это число, как и количество мультистобалльников, увеличится – еще не оглашены результаты по иностранным языкам и информатике.



Читайте также: Орловские герои экзаменационной кампании





Артём Ежаков



