четверг 1.07.2021 11:20:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:06, 1 июля 2021 года

В Орле появился третий мультистобалльник ЕГЭ

Раиса Плясова из гимназии №1 ОГУ им. Тургенева идеально справилась с заданиями по химии и биологии.


В Орловской области – уже три мультистобалльника Единого государственного экзамена. Раиса Плясова из гимназии №1 ОГУ им. Тургенева набрала 200 баллов на испытаниях по химии и биологии. Это второй выпускник заведения в этом году с максимумом баллов по двум предметам – Иван Горбунов идеально сдал русский язык и физику. Первой же мультистобалльницей в экзаменационной кампании стала выпускница школы №12 Ева Елисеева, безошибочно написав русский язык и литературу.

Сейчас в регионе 67 стобалльных результатов. Возможно, что это число, как и количество мультистобалльников, увеличится – еще не оглашены результаты по иностранным языкам и информатике.

Читайте также:Орловские герои экзаменационной кампании



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.