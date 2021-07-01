Главная » Новости



11:54, 1 июля 2021 года Ежедневная заболеваемость COVID-19 в Орловской области приближается к сотне В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 94 случая коронавирусной инфекции (всего – 37 489).



На лечении – 1 182 человека. Накануне выписано 88 орловцев (всего – 35 559). От последствий болезни скончалось 748 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 23 543 (всего – 5 538 142), число выздоровевших – 16 928 (всего – 5 017 321). Общее число летальных исходов – 135 886 (+672 случая за сутки). На лечении – 384 935 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



