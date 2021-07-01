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12:15, 1 июля 2021 года

На Орловщине поднялся «мусорный» тариф

С 1 июля в России в среднем на 4% выросли цены на услуги ЖКХ.


В Орловской области с 1 июля тариф на обращение с ТКО поднялся на 3,02%. Об этом сообщает пресс-служба УК «Зелёная роща». В многоквартирных домах с человека теперь будут брать 75,91 рубля (+2,23), в частных домах в городской черте – 94,89 рубля (+2,79), частных домов в сельской местности – 85,40 (+2,51). Единый предельный тариф на услугу по обращению с ТКО до конца этого года составит 455,47 рубля за 1 м3 отходов.

В среднем рост цен на услуги ЖКХ на Орловщине не превысит 3,52%.


Артём Ежаков
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