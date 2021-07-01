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11:00, 1 июля 2021 года

Команда орловских пенсионеров принимает участие в Чемпионате России по компьютерному многоборью

Турнир проходит в онлайн-формате.


Орловская команда пенсионеров принимает участие в Чемпионате России по компьютерному многоборью. Тема – освоение космоса, приуроченная к 60-летнию полета Юрия Гагарина. Всероссийский этап соревнований стартовал и финиширует сегодня 1 апреля. В команде четыре человека: Александр Сахаров из Троснянского района, Виктор Дёмин из Верховского, Раиса Корсакова из Шаблыкинского и Зоя Сударикова из Краснозоренского. Они – победители регионального этапа соревнований. 
 
Орловцам придётся выдержать серьёзную конкуренцию – участие примут около 300 спортсменов из 65 регионов страны.



Артём Ежаков
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