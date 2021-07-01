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12:39, 1 июля 2021 года

Музей-усадьба «Ясная Поляна» привёз в Орёл выставку «Не убий»

Экспозиция расположилась в орловском военно-историческом музее.


Передвижная выставка «Не убий» посвящена жизни и творчеству Льва Толстого. Все творчество писателя после 1878 года было пронизано идеей непротивления злу насилием. Его взгляды на войну, а также то, что было в музее-усадьбе писателя в годы Великой Отечественной войны, представлено в экспозиции. «Не убий» - это название одной из пацифистских статей Льва Толстого, написанной им в начале 20 века. Так решили назвать и эту выставку. 
 
Мария Аршакян, заведующая отделом передвижных выставок Музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна»: «Мы готовили это проект в 2016 году для Брестской крепости. Он был приурочен к одной из печальных дат в истории нашей страны - к 75-летию с начала Великой Отечественной войны. В этом году мы отметили 80-летие. Кроме того, незадолго до этого наш музей отметил столетний юбилей».
 
В экспозиции - муляжи рукописей, копии предметов из фондов «Ясной Поляны», фотографии и документы, в которых отражена история усадьбы в военные годы. 
 
Как отметила директор музея Екатерина Толстая, Ясная Поляна собирает не только экскурсантов, но и потомков писателя. Каждый два года туда съезжаются Толстые со всего мира. А эта передвижная выставка сама путешествует по свету. Экспозиция побывала уже в Бресте, Белгороде, Калуге. В Орловском военно-историческом музее она будет действовать до 29 августа.



Татьяна Тимохина
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