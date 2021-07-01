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12:52, 1 июля 2021 года
В Орле стартовал этап Чемпионата России по пляжному волейболуСоревнования подобного уровня по этому виду спорта областной центр принимает впервые.
В Орле стартовал этап Чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования проходят на специально оборудованных песчаных площадках на центральной площади города и в городском парке.
В борьбу вступили 37 мужских и 28 женских команд.
Сегодня стартовали игры квалификации. Обладатели наград станут известны в воскресенье 4 июля. Финал среди женщин начнется в 12:00, мужская игра за золото – в 13:00. Отметим, что наряду с опытными спортсменами в Чемпионате России принимают участие и юниоры.
Анастасия Дорохова