В Орле 72-летняя пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей

Злоумышленники «обрабатывали» пенсионерку 10 дней.

В Орле пенсионерка перевела телефонным мошенникам 1 млн 12 тыс. рублей, – сообщает пресс-служба областного УМВД. 72-летней женщине позвонила «сотрудница» банковской службы безопасности и рассказала орловчанке, что её личные данные похищены и прямо сейчас на неё оформляют кредит. Затем пенсионерке позвонил якобы правоохранитель, заявивший, что силовики занимаются проблемой, но чтобы пресечь преступление, нужно оформить несколько кредитов.



Поверившая злоумышленникам женщина сделала, как было сказано – набрала кредитов на 400 тыс. рублей и перевела их через банкомат на несколько номеров телефонов. Всё бы так и закончилось, если бы не излишняя доверчивость орловчанки. Позже она рассказала звонившим, что у неё есть крупный банковский вклад. Почуявшие ещё большую наживу мошенники по аналогичному принципу убедили пенсионерку расстаться с накоплениями.



По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Виновным грозит до 10 лет тюрьмы.



Сотрудники регионального УМВД снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров, таких как 8-800, 8-495, 8-499, и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты, руководствуясь инструкциями банковских специалистов – настоящие никогда не попросят об этом. Также с недоверием отнеситесь к сообщениям о взломах ваших банковских учетных данных и попытках украсть средства. При получении любой такой информации, а также при попытках добычи собеседником ваших персональных данных – завершите разговор и сами перезвоните в службу поддержки банка, однако набирайте номер заново.