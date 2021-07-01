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13:17, 1 июля 2021 года Пчёлы: как защитить их и защититься от них? 29 июня в России вступил в силу новый закон о пчеловодстве, который защищает насекомых от вымирания. В отличие от других регионов, орловский Россельхознадзор жалоб на массовый мор пчёл в этом году ещё не получал. Но были обращения другого рода - сельские жители, соседствующие с частными пасеками, несколько раз страдали от укусов пчёл.





Пять раз в этом году специалисты Россельхознадзора выезжали с проверками по жалобам орловцев, живущих рядом с пасеками. И все пять раз были выявлены нарушения. Штрафы для пасечников небольшие - от 500 до 1000 рублей. С неудобствами, которые они доставляют соседям, несоизмеримы. Виктор Мерцалов, житель п. Хвощевский: «Соседка приобрела пчёл. Установила рядом с моим участком. Я не могу выйти на свой огород, обработать его. И руки опухали, и через одежду кусают». Как и жалобы, нарушения тоже редко отличаются друг от друга - зачастую у пасечников нет ветеринарно-санитарных паспортов, не соблюдается расстояние между ульями, а летки направлены на соседние участки. Хотя федеральные правила содержания пчёл Минсельхоз разработал ещё 5 лет назад. Что касается нового закона о пчеловодстве - он направлен на развитие отрасли и защиту насекомых. Ведь из года в год количество пчелосемей в России сокращается на 1,5–2%. Главная причина их гибели - пестициды и агрохимикаты. И теперь сельхозпредприятия должны будут предупреждать пчеловодов о готовящейся обработке полей не позднее чем за 3 дня. Евгений Гущин, начальник отдела государственного ветеринарного надзора ТУ Россельхознадзора: «Информация о запланированных работах по применению пестицидов и агрохимикатов должна содержать следующие сведения: границы запланированных к обработке земельных участков; сроки и способы проведения работ; наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности; сведения об опасных свойствах препаратов и рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях». Специалисты Россельхоз надзора отмечают, что если все будут соблюдать установленные правила, то пчеловоды смогут избежать штрафов и конфликтов с соседями, а сельхозпредприятия перестанут быть угрозой для популяции домашних пчёл и хорошего урожая мёда.





Антон Киселёв



