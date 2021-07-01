Орловская область появилась в списке олимпийской сборной

Студент училища олимпийского резерва Михаил Акименко представит страну в прыжках в высоту, а воспитанница «Юности России», дзюдоистка Антонина Шмелёва попала в резерв сборной в весовой категории до 78 килограммов.

Студент орловского училища олимпийского резерва, кабардинец Михаил Акименко, представит Россию в соревнованиях по прыжкам в высоту, – сообщает информационный спортивный портал Орловской области. На прошедшем Чемпионате страны он завоевал золото, преодолев планку на высоте в 2 метра 33 сантиметра. В 2019 году мировом турнире по лёгкой атлетике спортсмен взял серебряную награду.



Также в резерв сборной России по дзюдо попала орловчанка Антонина Шмелёва – воспитанница объединения «Юность России». Её могут пригласить на Олимпиаду для участия в соревнованиях в весовой категории до 78 килограммов.