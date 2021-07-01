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14:15, 1 июля 2021 года

На Орловщине детям с сахарным диабетом незаконно заменили инсулин

Прокуратура обязала региональные власти устранить нарушения.


Прокуратура Орловской области принимает необходимые меры для защиты прав детей с сахарным диабетом. Родители лично обратились за помощью к главе регионального ведомства Владиславу Малкину. Как оказалось, медицинские показания больных соответствовали применению конкретной марки инсулина, но диабетикам выдали другую. Такой переход между препаратами прошел без медицинского сопровождения. Кстати, в закупке гормона нашли нарушения установленных сроков и требований бюджетного законодательства.

По итогам проверки, первому зампреду регионального правительства направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства, а облздраву теперь предстоит сразиться с прокуратурой по иску, требующему обеспечить детей-диабетиков нужным инсулином.


Артём Ежаков
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