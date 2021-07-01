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15:07, 1 июля 2021 года В Орле на автовокзале появится пункт вакцинации от COVID-19 Параллельно обсуждается возможность открытия прививочного кабинета в одном из ТЦ «Европа».





В Орле на региональном штабе по вакцинации обсудили текущие вопросы прививочной кампании. Ранее губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира упоминал, что дал поручение подготовить дополнительные пункты вакцинации, и сегодня стало известно, что в скором времени такой появится на орловском автовокзале. Ещё одна прививочная может появиться в торговом центре. Скорее всего, что это будет один из ТЦ «Европа».



Отдельно глава региона поручил проработать вопрос о возможности получать второй компонент вакцины от COVID-19 в мобильных пунктах и ТМК «ГРИНН». Для этого необходимо обеспечить их вакциной и ускорить оформление документации.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Есть ряд обращений о том, что зачастую граждане, получившие первую дозу вакцины в мобильных пунктах либо в ТМК «ГРИНН», за вторым компонентом вынуждены идти в поликлиники. В этом нет никакой логики. Если человек вакцинируется в мобильном пункте или на территории ТЦ «ГРИНН», то вторую дозу вакцины он должен получать там же».

Напомним, что записаться на вакцинацию можно через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения. Сделать прививку можно и передвижных ФАПах – они работают в области в выходные и будние дни, информация об этом публикуется на правительственных сайтах Орловской области. Также есть пункт вакцинации в мегакомплексе ГРИНН.





Артём Ежаков



