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15:39, 1 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Орле в паре шагов от перехода насмерть сбили женщину. Роковой инцидент произошел накануне вечером напротив остановки «Завод Текмаш».



- Все больше орловцев принимают решение защититься от коронавируса прививкой.



- Пчёлы: как защитить их и защититься от них?



- Новые выплаты - с сегодняшнего дня. Кто и на какую помощь может рассчитывать?



- В региональной федерации профсоюзов открыли галерею портретов передовиков



- Пляж - под окнами здания администрации. Сегодня стартовал чемпионат России по пляжному волейболу.



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