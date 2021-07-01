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15:58, 1 июля 2021 года Николай Паршиков покидает пост ректора ОГИК Коллективу института представили нового руководителя.





В Орловском государственном институте культуры сменился ректор. На смену Николаю Паршикову, занимавшего этот пост 38 лет, пришел доктор экономических наук Владимир Матвеев. Сегодня во время видеоконференции замминистра культуры Ольга Ярилова представила нового главу коллективу института.



Фото пресс-службы ОГИК





Артём Ежаков



