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16:28, 1 июля 2021 года В Орле заработала новая транспортная сеть Изменения вступили в силу 1 июля.





В Орле 1 июля вступила в силу новая транспортная сеть, – сообщает сайт мэрии. Изменений, которые горожанам стоит учесть, несколько.



Во-первых: автобусы, которые шли до конечной на ТМК «ГРИНН», теперь едут до разворотного кольца на улице Высоковольтной. Это снизит аварийность в районе мегакомплекса и повысит транспортную доступность для жителей посёлка Соловьиная Роща.



Во-вторых: 21-я маршрутка теперь будет заезжать на остановку рядом с троллейбусным депо. Правда, сначала там заасфальтируют участок дороги.



Для маломобильной группы граждан общественный транспорт стал доступнее. Теперь на маршрутах №5, 8, 9, 10, 20, 26, 34, 47 и 60 курсируют минимум по одному автобусу, а на маршрутах №15, 16 и 48 – не менее двух. Таким образом, каждая пятая маршрутка теперь доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Что касается отмены рейсов, то из-за низкой рентабельности с линии сняли автобусы №3, 6М, 23 и 24. Теперь в реестре 31 маршрут и 319 машин. Число транспорта принесли в жертву вместимости.



Заключённые с перевозчиками контракты будут действовать до 31 декабря 2023 года. Кстати, мэрия Орла обращает внимание на соблюдение федеральных требований по перевозке пассажиров, согласно которым вход в транспорт производится через первую дверь, а выход — через вторую и последующие.





Артём Ежаков



