Орловские поликлиники перейдут на ежедневную вакцинацию от COVID-19

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16:51, 1 июля 2021 года
Орловские поликлиники перейдут на ежедневную вакцинацию от COVID-19Сделать укол в региональных учреждениях здравоохранения можно будет и в выходные дни.
Амбулаторно-поликлиническое звено в Орловской области будет вакцинировать от COVID-19 без выходных. Такое поручение дал губернатор Клычков во время заседания регионального штаба по коронавирусу. «Пункты вакцинации должны перейти на ежедневный режим работы, включая субботу и воскресенье, учитывая рост числа желающих провакцинироваться», – цитирует главу региона сайт областного правительства.
Параллельно Клычков поручил развернуть дополнительные прививочные кабинеты и информировать население о новых пунктах вакцинации.
Артём Ежаков