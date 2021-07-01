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17:31, 1 июля 2021 года

В Орле вскрылись многомиллионные нарушения при производстве дорожных работ

Контрольно-счётная палата областного центра пришла к неутешительным выводам после проведенной проверки.


Контрольно-счётная палата (КСП) города Орла проверила закупки товаров, работы и услуги по дорожным объектам областного центра в прошлом и текущем годах.

Аудиторы выяснили, что свыше 38 млн рублей, потраченных на ремонт гарантийных объектов, а также на оплату штрафов ГИБДД и материального ущерба из-за плохих дорог, израсходованы неэффективно.

Ещё 280,6 тыс. рублей неэффективных трат пришлись уборку моста Дружбы время его капитального ремонта – это были бюджетные деньги, а не подрядчика. Сюда же включена оплата гарантийного ремонта ливнёвок на ул. Ленина. Также здесь не были исполнены полномочия по своевременному проведению гарантийного ремонта элементов улично-дорожной сети (УДС) на сумму в 950,3 тыс. рублей. Вдобавок, при разработке проектно-сметной документации на ремонт объектов УДС не были учтены понижающие коэффициенты, что к первому мая нанесло ущерба казне на 958,2 тыс. рублей. При выполнении и оплате работ по этим бумагам лишние траты составят почти 6,4 млн. Последняя претензия аудиторов касается ремонта ул. Старо-Московской в 2018 году – тогда подрядчику не отправили мотивированный отказ в приёмке работ и не зафиксировали недостатки объекта. Всё это привело к судебным тяжбам и ущербу бюджету Орла на сумму около 1,1 млн.

Виновными КСП назначила первого заместителя главы мэрии, начальника финансово-экономического управления городской администрации, главу управления муниципального имущества и землепользования мэрии, а также и.о. начальника МКУ «УКХ» г. Орла.

Материалы проверки переданы мэру Парахину, в орловское УМВД и председателю облсовета.


Артём Ежаков
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