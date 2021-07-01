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17:37, 1 июля 2021 года В Орловской области восполнят нехватку «ЭпиВакКороны» Сейчас в регионе остаётся 195 двойных доз вакцины новосибирского центра «Вектор», но в ближайшее время ожидается поставка еще 4080 доз.





На Орловщину в ближайшие дни поступит 4080 доз вакцины «ЭпиВакКорона», – заявили сегодня на региональном оперативном штабе. Договоренность с федеральным центром уже достигнута. Сейчас в регионе всего осталось всего 195 двойных доз новосибирского препарата.



Тем временем, первую прививку сделали 106 737 жителей региона, а 80 812 орловцев завершили курс. Недавно темпы вакцинации возросли, но параллельно увеличилась заболеваемость, поэтому в регионе возвращают свернутые ранее «ковидные» койки. Сейчас заняты 727 мест при 189 свободных. В случае ухудшения эпидобстановки к работе подготовят 90 коек на базе Орловского тубдиспансера, а также места в Кромской и Плещеевской ЦРБ.





Артём Ежаков



