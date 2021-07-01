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18:22, 1 июля 2021 года В орловской больнице им. Семашко появилась кислородно-газификационная станция Когда система заработает, кислородом будет обеспечена каждая койка лечебного учреждения. Как это будет происходить, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





В орловской больнице им. Семашко появилась кислородно-газификационная станция. Она состоит из двух ёмкостей объёмом в 10 и 30 тонн и двух испарителей, которые будут превращать жидкий кислород в газ. По соединительным трубопроводам газ будет поставляться до кровати больного. Об этом рассказал руководитель проекта кислородной станции Александр Анохин.



Оборудование уже установлено на фундамент и смонтировано. Чтобы его доставить и поставить вертикально, потребовалось пять большегрузных машин и два 50-тонных спецкрана. Установка и обвязка заняла четыре дня. Работали в самый пик жары. Все нормы безопасности были соблюдены.



Следующий этап работ – проведение труб до корпусов и палат. Главный врач больницы считает, что сделать это нужно как можно быстрее.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы скорой помощи им. Н. А. Семашко: «В лечении больных новой коронавирусной инфекцией обеспечение больницы кислородом является основным этапом, основной базой для лечения этих больных».

По окончании монтажа новой станции в больнице будут работать три альтернативных источника кислорода, что даст твердую уверенность в бесперебойной подаче живительного газа даже в случае ЧС.





Елена Литинская



