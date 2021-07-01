четверг 1.07.2021 20:00:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:22, 1 июля 2021 года

В орловской больнице им. Семашко появилась кислородно-газификационная станция

Когда система заработает, кислородом будет обеспечена каждая койка лечебного учреждения. Как это будет происходить, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.


В орловской больнице им. Семашко появилась кислородно-газификационная станция. Она состоит из двух ёмкостей объёмом в 10 и 30 тонн и двух испарителей, которые будут превращать жидкий кислород в газ. По соединительным трубопроводам газ будет поставляться до кровати больного. Об этом рассказал руководитель проекта кислородной станции Александр Анохин.

Оборудование уже установлено на фундамент и смонтировано. Чтобы его доставить и поставить вертикально, потребовалось пять большегрузных машин и два 50-тонных спецкрана. Установка и обвязка заняла четыре дня. Работали в самый пик жары. Все нормы безопасности были соблюдены.

Следующий этап работ – проведение труб до корпусов и палат. Главный врач больницы считает, что сделать это нужно как можно быстрее.

Игорь Дробязгин, главный врач больницы скорой помощи им. Н. А. Семашко: «В лечении больных новой коронавирусной инфекцией обеспечение больницы кислородом является основным этапом, основной базой для лечения этих больных».

По окончании монтажа новой станции в больнице будут работать три альтернативных источника кислорода, что даст твердую уверенность в бесперебойной подаче живительного газа даже в случае ЧС.


Елена Литинская
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.