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18:40, 1 июля 2021 года

На Орловщине локдауна пока не ожидается

Вакцинация коллективов предприятий поможет сохранить здоровье сотрудников и продолжить деятельность.


В Орловской области массово вакцинируются работники службы соцзащиты. Они общаются с большим количеством людей и находятся в зоне риска: могут и сами заболеть и заразить своих подопечных.

То, что вакцинация необходима во всех сферах, подтверждают и последние новости. Как сообщили сегодня на оперштабе, в областной психиатрической больнице снова вспыхнул ковидный очаг - коронавирус подтвердился у пяти пациентов. Инфекцию, предположительно, занес кто-то из персонала, болеющий в бессимптомной форме. Сейчас идёт эпидрасследование.

Владимир Николаев, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «По данным расследования, 17 человек являются контактными, они находятся сейчас на обсервации в отделении».

Несмотря на сложную эпидобстановку и тот факт, что в соседних регионах ежедневно выявляется больше сотни новых случаев заболевания коронавирусом, а в Брянской области это 320 вновь заболевших за сутки, на Орловщине локдаун пока не вводится. Более того, предприятиям сферы услуг предложили стать свободными от коронавируса.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Утверждён порядок признания таких организаций свободными от коронавирусной инфекции - это предприятия, где либо стопроцентная вакцинация, либо сотрудники предприятий имеют антитела и не имеют опасности заражения своих посетителей».

Каждое предприятие, выполнившее все условия, получит соответствующий документ и будет включено в реестр компаний, которые смогут функционировать даже в период локдауна. Приёмом документов на включение в реестр с 8 июля начнёт заниматься центр услуг «Мой бизнес».


Антон Киселёв
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