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19:04, 1 июля 2021 года В Орле стартовал турнир по дзюдо, посвящённый памяти Ефима Вельковского Бывший мэр Орла и заместитель губернатора области долгое время руководил региональной федерацией дзюдо, большое внимание уделял региональному отделению «Юности России».





В Орле проходит турнир по дзюдо, посвящённый памяти Ефима Вельковского, который долгое время руководил региональной федерацией дзюдо, большое внимание уделял региональному отделению «Юности России».



Николай Королёв, председатель регионального отделения ОГ ФСО «Юность России»: «Он поддерживал не только дзюдо, но и самбо, и другие виды спорта. Все, кто к нему обращался, все получали какую-то помощь в организации, помощь в выступлениях на соревнованиях. Что возможно - он всегда все делал».

Для участия в турнире приехали 350 спортсменов из 33 регионов России.

Победители соревнований поедут в октябре в Белград на Чемпионат мира среди школьников, обладатели серебра вернутся в Орёл в октябре на Чемпионат Европы.





Анастасия Дорохова



