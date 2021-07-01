четверг 1.07.2021 20:00:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

19:04, 1 июля 2021 года

В Орле стартовал турнир по дзюдо, посвящённый памяти Ефима Вельковского

Бывший мэр Орла и заместитель губернатора области долгое время руководил региональной федерацией дзюдо, большое внимание уделял региональному отделению «Юности России».


В Орле проходит турнир по дзюдо, посвящённый памяти Ефима Вельковского, который долгое время руководил региональной федерацией дзюдо, большое внимание уделял региональному отделению «Юности России».

Николай Королёв, председатель регионального отделения ОГ ФСО «Юность России»: «Он поддерживал не только дзюдо, но и самбо, и другие виды спорта. Все, кто к нему обращался, все получали какую-то помощь в организации, помощь в выступлениях на соревнованиях. Что возможно - он всегда все делал».

Для участия в турнире приехали 350 спортсменов из 33 регионов России.
Победители соревнований поедут в октябре в Белград на Чемпионат мира среди школьников, обладатели серебра вернутся в Орёл в октябре на Чемпионат Европы.


Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.