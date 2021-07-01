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21:20, 1 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- На Орловщине локдауна пока не ожидается. Вакцинация коллективов предприятий поможет сохранить здоровье сотрудников и продолжить деятельность.



- В орловской больнице им. Семашко появилась кислородно-газификационная станция. Когда система заработает, кислородом будет обеспечена каждая койка лечебного учреждения.



- В Змиёвке капитально обновят сразу два учреждения культуры благодаря нацпроекту. Работы ведутся в центральной районной библиотеке и детской школе искусств.



- В Орле стартовал турнир по дзюдо, посвящённый памяти Ефима Вельковского.



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