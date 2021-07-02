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9:06, 2 июля 2021 года

Орловский инспектор ГИБДД в час-пик сопроводил роженицу к врачам

Старший лейтенант Роман Пеньков уже второй раз помог автолюбителям в экстренной ситуации.


На Орловщине инспектор ГИБДД Роман Пеньков экстренно сопроводил роженицу к врачам перинатального центра, – сообщает сайт областного УМВД. Старший лейтенант дежурил в Урицком районе, когда его внимание переключением дальнего света фар и жестикуляцией из окон привлекли люди во встречной машине. Полицейскому объяснили, что у пассажирки отошли воды, а водитель опасался, что в час-пик до медиков он не успеет. По просьбе мужчины, полицейский на служебном автомобиле экстренно сопроводил роженицу в медучреждение.

Через полчаса у женщины родился мальчик. Отец ребёнка поблагодарил инспектора за помощь. Малыш и мама чувствуют себя хорошо – полицейский убедился в этом, перезвонив родителю на следующий день.

В ноябре прошлого года Роману Пенькову тоже пришлось экстренно реагировать на экстремальную ситуацию. Вместе с коллегой он спас брянского водителя, которому стало плохо за рулем. Полицейские уложили пенсионера, вызвали скорую помощь и, ожидая медиков, приводили его в чувство. Врачи помогли водителю, и он смог продолжить путь – в это время Роман Пеньков связался с родственниками водителя и предупредил их о случившемся. Позже инспектор позвонил пенсионеру и удостоверился, что с ним все в порядке, и он благополучно добрался домой.

Фото пресс-службы областного УМВД


Артём Ежаков
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