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8:46, 2 июля 2021 года

Орловщина запросила 88 миллионов рублей на отпускные медикам

Финансирование предоставит резервный фонд Правительства РФ.


Орловская область запросила у Минздрава порядка 88 миллионов рублей на выплату отпускных, предоставляемых в 2021 году, а также компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020-м году предоставлялись стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии, – сообщает региональный информационный портал. Финансирование будет направлено из резервного фонда Правительства РФ.

В настоящее время подготовленный Минздравом России соответствующий проект постановления проходит процесс общественного обсуждения, после чего вступит в процедуру подписания.


Артём Ежаков
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