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7:48, 2 июля 2021 года Орловцы будут платить за отопление по-новому Разъяснения поставщик тепловой энергии опубликованы на сайте мэрии Орла.





С 1 июля 2021 года вступает в силу Постановление Правительства Орловской области от 14.01.2020 №7, которое фиксирует новый порядок начисления платы за отопление для домов, оборудованных приборами учёта тепловой энергии. ПАО «Квадра», крупнейший поставщик тепловой энергии в нашем городе, даёт ответы на самые частые вопросы.



Как теперь будут рассчитывать плату за отопление?



Если до сих пор дома с общедомовыми счетчиками платили за тепло только в отопительный сезон, то с 1 июля 2021 года плату начнут начислять и в месяцы, когда батареи выключены. Сумма в квитанции до конца года будет одна и та же, рассчитанная за 1/12 годового потребления тепла, зафиксированного по показаниям общедомового прибора учета за предыдущий календарный год.



Размер ежемесячного платежа будет меняться 2 раза в год. Первый раз - в январе в связи с изменением базы расчета (смена года). Платеж может меняться в меньшую или большую сторону — в зависимости от того, сколько тепла фактически получил дом за прошедший год. Второй раз – в июле в связи с ежегодным изменением тарифов на тепло.



Кроме того, в I квартале каждого года будет производиться перерасчет платы. Сумма перерасчета будет определяться как разница между начислением за год и фактическим потреблением по прибору. Если дом потребил меньше тепла, плату снимут, если больше — доначислят.



Возьмем для примера 3-х подъездный 10-этажный дом по ул. Раздольной. За прошедший календарный год он потребил 970,32 Гкал тепла. Пока плата за тепло вносилась только в отопительный сезон, средний ежемесячный платеж для однокомнатной квартиры в этом доме составлял 1161,77 рубль. Максимальный платеж доходил до 1585,96 рублей. При переходе на оплату по системе «1/12» годовое потребление равномерно распределят на 12 квитанций, и ежемесячный платеж (включая летние месяцы) составит 777,30 рублей.



Какие дома перейдут на новый порядок начислений?



Порядок расчета изменится только для тех домов, где стоят общедомовые приборы учета тепловой энергии. Для домов, где счетчиков нет, ничего не поменяется – они продолжат платить круглый год (с той разницей, что сумма в их квитанциях выставляется не за фактический расход тепла, а по нормативу потребления).



Когда начнут приходить квитанции с платой за 1/12?



Плату по системе «1/12» жителям начислят уже в этом июле. Квитанции клиенты получат в обычные сроки: платеж за отопление в составе Единого платежного документа придет в августе, а квитанции Первой городской управляющей компании — в июле.



Почему на новый формат перешли с июля, а не с началом нового отопительного сезона (с октября) или со следующего года (с января)?



Так предписывает закон — п. 42(2) Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354. Способ оплаты должен изменяться с 1 июля года, следующего за тем, когда орган государственной власти региона принял решение о выборе такого способа. В случае с Орловской областью решение приняли в 2020 году, поэтому на 1/12 переходят с июля 2021 года.



Как учтут плату за летние месяцы 2021 года (июль, август, сентябрь), ведь отопительный сезон уже завершился?



Плата за летние месяцы позволит снизить плату в зимние, и учтется при перерасчете платы в I квартале 2022 года по итогам 2021 года. Т.е. речи о двойной оплате тепла, полученного в отопительный сезон 2020/21, не идет.



Изменятся ли сроки получения и оплаты квитанций?



Новый порядок начисления не влияет на сроки доставки и оплаты квитанций.



Нужно ли продолжать передавать показания счетчиков?



Обязательно! Ведь и рассчитывать ежемесячный платеж, и делать зимний перерасчет мы будем строго по показаниям счетчиков. Напомним: УК обязаны передавать данные ежемесячно, в период с 23 по 25 число. А жители домов имеют право контролировать этот процесс, запрашивая у УК акты снятия показаний.



Как будет производиться оплата?



Оплатить квитанции без комиссии по-прежнему можно через Личный кабинет клиента на сайте lkk.quadra.ru или в мобильном приложении «Квадра – Личный кабинет» (доступно для андроид и IOS).



Оплата услуг без комиссии также доступна для ЕПД — в кассах ООО «Орловский энергосбыт» по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д.28 литер К.



Кроме того, оплатить квитанции клиенты могут в отделениях Почты России, в отделениях и терминалах, а также через сервисы ПАО «Сбербанк» и ПАО Банк «ФК Открытие». В этом случае будет взиматься комиссия. Ее размер устанавливает платежный агент.



Как будет производиться перерасчет в случае продажи квартиры?



Если клиент решить продать квартиру, ему пересчитают плату за период владения помещением. При смене владельца лицевой счет предыдущего собственника закроют, и на эту дату пересчитают плату. На нового собственника откроют новый лицевой счет, и взаиморасчеты начнутся с даты приобретения квартиры. Чтобы перерасчет был сделан правильно, необходимо своевременно известить нас об изменении права собственности, а также предоставить информацию, куда возвратить переплату.





Артём Ежаков



