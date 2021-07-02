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9:44, 2 июля 2021 года ГК «Энергопроф» переведет производство в Орловскую область Группа компаний готова инвестировать как минимум 50 миллионов рублей.





Группа компаний (ГК) «Энергопроф», специализирующаяся на изготовлении энергетического и компрессорного оборудования, переведет производство на территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск». На Орловщину переедут все мощности «Энергопрофа» – две площадки, развернутые в Мытищах и городе Курчатове Курской области. Если не возникнет заминок с выбором помещения под производство и оформлением статуса резидента ТОСЭР, то работы по переезду ГК «Энергопроф» начнет уже в октябре. Её решение переехать в Мценск было обусловлено предоставляемыми на ТОСЭР льготами по налогу на прибыль и имущество.



В свои предприятия на мценской земле инвестор готов вложить как минимум 50 миллионов рублей и создать порядка 60 рабочих мест, но если бизнес станет успешным, то возможны дополнительные вложения.

Николай Шин, глава Корпорации развития Орловской области: «То оборудование, которое производят коллеги из «Энергопрофа», объективно нужно всем нашим нынешним и будущим резидентам. Это компрессорные станции, энергосервисное оборудование, энергетические установки, то есть все, что востребовано и малыми, и большими предприятиями. Возможна внутренняя кооперация. Стратегически мы планируем сделать кластер на базе «Энергопрофа». Это позволит предприятию получать меры поддержки и от Минпромторга». Фото пресс-службы Корпорации Развития Орловской области







Артём Ежаков



