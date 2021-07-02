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10:07, 2 июля 2021 года Четверо пострадали в тройном ДТП напротив завода им. Медведева в Орле Трое госпитализированы.





Накануне в 20:00 возле остановки «Завод им. Медведева» в Орле произошло тройное ДТП. Пресс-служба областного УГИБДД сообщает, что 22-летний водитель ВАЗ-2108, двигаясь по ул. Московской со стороны улицы Герцена, врезался в попутный «Рено Меган», а затем во встречную «Хонду». Госпитализация потребовалась водителю отечественной легковушки и его 20-летней пассажирке, а также 49-летней пассажирке «Хонды». 21-летний парень, сидевший в салоне «Лады», будет лечиться амбулаторно.





За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили ранения.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



