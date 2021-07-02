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10:47, 2 июля 2021 года

В Орле проложено 1,5 км водопровода от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина

Строительство немного опережает график.


В Орле проложили около 1,5 км водопровода от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина. Работы идут с небольшим опережением графика. Объект в 3,6 км планируют запустить уже в ноябре 2021 года. Сопутствующие повреждения Бульвара Молодежи, ул. Зеленина и Карачевского шоссе были исправлены. За стройкой следит ФБУ «Росстройконтроль». 

Строительство этого водовода – новый крупный проект, реализуемый Орелводоканалом. В прошлом году водовод появился на ул. Высоковольтной – на участке от Лужковского водовода до Кромского шоссе, а на 2022-й год запланировано проектирование водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе.

Реализованные проекты улучшат качество воды и повысят надежность водоснабжения в Заводском, Советском и части Железнодорожного районов, а также позволит развивать микрорайоны «Зареченский» и «Жилино».

Фото пресс-службы областного правительства


Артём Ежаков
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