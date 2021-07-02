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11:16, 2 июля 2021 года

Орел – центр пляжного волейбола России

В эти дни в нашем городе проходит этап Чемпионата России на призы Губернатора Орловской области. Игры проходят на центральной площади и в городском парке.


Сегодня состоялось официальное открытие турнира. Команды приветствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Полтора года назад, до введения всех ковидных ограничений, мы попробовали и впервые провели на этой площади первый турнир по пляжному волейболу среди любительских команд. И тот интерес, тот ажиотаж, который бы и среди спортсменов, и среди простых жителей, действительно создал условия и предпосылки, чтобы мы продолжали эту работу».
 
Накануне прошли игры квалификации. Второй день турнира включил в себя схватки основной сетки. В нее попали 16 мужских и 16 женских команд. В это число вошли по шесть лучших коллективов всероссийского рейтинга, по две мужских и женских команд получили так называемые wildcard - особое приглашение какому-либо не прошедшему общую квалификацию на соревнование спортсмену или команде. Еще восемь мужских и женских команд получили право сыграть в основной сетке по итогам вчерашней квалификации.
 
При организации турнира соблюдены все противоэпидемические правила: все участники либо привиты, либо имеют антитела, либо имеют отрицательные ПЦР-тесты.
 
Соревнования продлятся до 4 июля включительно. Финальные матчи начнутся в воскресенье в 12:00. Посмотреть игры можно бесплатно.



Анастасия Дорохова
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