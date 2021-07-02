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11:40, 2 июля 2021 года В Ливнах планируют открыть «Точку роста» Образовательный центр откроется в школе № 6.





В ливенской школе № 6 откроется образовательный центр «Точка роста». У школьников появится возможность более тщательно изучить биологию, химию, физику. Каждая рабочая программа по этим предметам состоит из модулей различной сложности и объёма. Кроме того, ребят научат играть в шахматы, откроют для них несколько кружков по внеурочной деятельности - «Юный исследователь окружающей среды», «Эколята».





Мария Семак



