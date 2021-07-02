пятница 2.07.2021 14:25:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:50, 2 июля 2021 года

Орловская область получит 100 млн рублей на дорожный ремонт

Дополнительное финансирование будет выделено Правительством РФ.


Правительство РФ выделит Орловской области дополнительные 100 млн рублей на проведение дорожного ремонта, – заявил первый зампред облсовета Михаил Вдовин. Предоставить финансирование поручил президент Владимир Путин. Деньги поступят в бюджет Орловщины в ближайшее время – это подтвердила руководитель регионального департамента финансов Елена Сапожникова.
«Теперь осталось дело за малым – эффективно использовать эти 100 млн, чтобы мне не пришлось, как в прошлый раз, ломать асфальт руками», – сказал Вдовин.
 

Фото со страницы Михаила Вдовина в «ВКонтакте»


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.