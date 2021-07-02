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11:50, 2 июля 2021 года Орловская область получит 100 млн рублей на дорожный ремонт Дополнительное финансирование будет выделено Правительством РФ.





Правительство РФ выделит Орловской области дополнительные 100 млн рублей на проведение дорожного ремонта, – заявил первый зампред облсовета Михаил Вдовин. Предоставить финансирование поручил президент Владимир Путин. Деньги поступят в бюджет Орловщины в ближайшее время – это подтвердила руководитель регионального департамента финансов Елена Сапожникова.

«Теперь осталось дело за малым – эффективно использовать эти 100 млн, чтобы мне не пришлось, как в прошлый раз, ломать асфальт руками», – сказал Вдовин.



Фото со страницы Михаила Вдовина в «ВКонтакте»





Артём Ежаков



