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12:03, 2 июля 2021 года 100 человек накануне заболели COVID-19 в Орловской области В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 37 589).

На лечении – 1 193 человека. Накануне выписано 86 орловцев (всего – 35 645). От последствий болезни скончался 751 житель региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 23 218 (всего – 5 561 360), число выздоровевших – 18 197 (всего – 5 035 518). Общее число летальных исходов – 136 565 (+679 случаев за сутки). На лечении – 389 277 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



