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12:27, 2 июля 2021 года Сегодня – День спортивного журналиста Это профессиональный праздник тех, кто следит за успехами атлетов через объектив фотоаппарата или камеры. О своей работе и работе коллег рассказывает спортивный журналист, корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.





В 1924 году на Международном конгрессе в Париже была организована Международная ассоциация спортивной прессы. В 1995 году было решено учредить праздник, который напоминал бы о значимости профессии спортивного журналиста. 29 июня 1949 года телезрители смогли наблюдать первый прямой телевизионный репортаж со стадиона «Динамо». В тот день встречались между собой лидеры советского футбола послевоенных лет - «Динамо» и ЦДКА. В ГТРК «Орел» всегда уделяли большое внимание спорту. В начале 90-х мы вели прямые трансляции матчей ФК «Орел» в Первой лиге. Игру нашей команды с «Сочинской жемчужиной» комментировал нынешний директор телерадиокомпании Николай Куревин. Его ликующий возглас «Гоооооооол!!!!!» помнят многие заядлые болельщики. Впервые со спортивной фотографией я столкнулась в 2014 году. Училась на своих ошибках, понимала, как и что делать, - на практике. И кое-какие правила для себя усвоила: никогда не выключай камеру после окончания соревнования. Возможно, самое интересное, произойдет уже после финального свистка, и верти головой на 360 градусов – не всегда главный свой кадр ты поймаешь на самой спортивной площадке. Спортивные репортажи получили огромное распространение в нашей стране в 1950-е годы, тогда они являлись основными видеоматериалами внестудийных передач. Сергей Дьяконов, оператор ГТРК «Орел»: «Когда трансляцией охвачено спортивное мероприятие – это многокамерная съемка. У тебя своя точка, своя задача. Ты уже думаешь над ракурсом, ещё над чем-то. А когда ты один снимаешь, а зритель должен через твои ноги увидеть все виды состязаний, да ещё как-то поинтереснее - с верхней точки, с нижней, здесь нужно «копытить и копытить». Сейчас многие классические издания уходят в онлайн. С одной стороны, все правильно, но с другой — есть же люди, для которых купить газету с утра и почитать эти полосы по пути на работу — целый ритуал. Елена Романова проработала на ГТРК «Орел» несколько лет и за это время изучила все тонкости. Помогал ей в этом Александр Бочков, автор и ведущий своей собственной спортивной передачи. Елена Романова, спортивный журналист ГТРК «Орел» (2002 – 2016 гг.): «Александр Михайлович многое дал, он учил, чтобы было горячее сердце, но холодная голова. Нельзя в сюжетах, в материалах писать то, что ты думаешь, как болельщик. И первые статьи мы сидели и переписывали, потому что он указывал на каждую эмоцию, что я проявляла. Он говорил, что должна быть аналитика, ты должна объяснять, почему футболисты играли по такой расстановке, а не по иной, почему случилось так, а не иначе». Нам нужно постоянно учиться и работать над собой. Помогут прочитанные книги и статьи, советы от старших товарищей, сотни собственных материалов, которые обязательно надо переписывать по сто раз. И понимание, что профессии в современном мире полностью меняются каждые несколько лет, и все эти изменения нужно отслеживать. И график у нас не нормированный. В спорте же нет выходных.





Анастасия Дорохова



