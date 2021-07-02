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12:43, 2 июля 2021 года Выходной орловцев снова подпортят грозы и град Непогода ожидается в течение ближайших суток.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает орловцев о предстоящем ухудшении погоды. Оно ожидается на территории региона с девяти часов вечера 2 июля до девяти часов вечера 3 июля. Ночью возможны кратковременные дожди и туман, а днем – грозы и град.



Завтра днем столбики термометров покажут от +23℃ до +28℃. Порывы ветра в грозу ожидаются в пределах от 15 до 18 м/с.





Артём Ежаков



