Лето, фрукты, овощи

Какие дары природы и откуда привезли на Орловщину, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.

Лето – сезон овощей и фруктов. На прилавках магазинов и рынков можно увидеть изобилие видов и сортов. Сейчас активным спросом пользуются абрикосы, персики, черешня, клубника. Уже появились дыни и арбузы.

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора проверяют торговые точки не меньше трех раз в неделю. Осматривают продукцию, проверяют на наличие вредителей, выявляют санкционный товар. Во время рейда, в котором побывала съёмочная группа ГТРК «Орёл», нарушений не выявлено.