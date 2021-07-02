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14:12, 2 июля 2021 года Инсулинозависимая путешественница рассказала орловцам о своём опыте жизни с диабетом Наталья Иванова путешествует на мотоцикле, и по пути из Ставрополя во Владивосток она заехала в Орёл.





Наталье Ивановой предстоит проехать на мотоцикле 23 тысячи километров с остановками в 60 городах. Это не первое её путешествие и почти везде она встречается с людьми, чтобы поделиться своим опытом жизни с диабетом, а у нее в этом плане почти 30-летний стаж. Сотни километров за плечами, тридцатиградусная жара - а она всё равно улыбается и рассказывает о своих точках преодоления. В 2016 году был Эльбрус. Потом Наталья покорила гору Белуху, стала участницей ультрамарафона «Ледовый шторм», съездила на трехколесном велосипеде из Ставрополя в Тюмень, а год спустя - из Ставрополя в Новосибирск. Однажды в Казани её пригласили на встречу с детьми с сахарным диабетом, и она поняла, что может быть полезна. Наталья Иванова, путешественница с сахарным диабетом: «Расспрашивали меня о том, как я путешествую, как я колю инсулин, как я измеряю сахар, как я меняю системы, что я делаю, когда у меня низкий сахар. Эти дети, которые болеют диабетом, начали мне говорить: "Я это начну, я то начну...". И, пожалуй, здесь пришло понимание того, что реально мой пример может быть полезен. И с тех пор я стараюсь это делать». С годами у Натальи появилось много единомышленников, поклонников и помощников по всей стране, что не только приятно, но и полезно во время путешествия. Однажды, по пути в Новосибирск, она потеряла глюкометр. Рассказала об этом в соцсети. На помощь пришла компания-производитель глюкометров. В Орле Наталья встретилась с лидерами общественных организаций, чтобы поделиться собственным опытом и послушать орловцев. Обсудили многие наболевшие вопросы и, конечно, вдохновились энтузиазмом гостьи. Александр Лебедев, генеральный директор регионального фонда социальной поддержки населения: «Это человек, который показывает, что можно жить с любой болезнью, и жить хорошо, счастливо. Мы как общественники хотим, чтобы люди с различными болезнями делали то, что им хочется, что им нравится, и чтобы наша медицина всячески им в этом помогала». Ольга Ермакова, руководитель региональной общественной организации «Диабетическое общество»: «Побеседовав с Наташей, мы запланировали много мероприятий и для взрослых и для детей. Наташа рассказала, как она ходила в горы, мы тоже загорелись этой темой – собрать наших молодых студентов и тоже пойти в горы». Михаил Байбаков, сопредседатель общественного совета при Департаменте здравоохранения Орловской области: «Нам такие встречи очень важны, от них есть позитивная динамика, есть предложения, обмен опытом, что-то мы можем рассказать, что-то нам поведают, и на этом и строиться наше общество. Мы очень рады таким встречам». А Наталье снова пора в путь. Впереди масса встреч и впечатлений. Каждый день - новых. Ведь она теперь знает главное - важно просто жить, ощущать эту жизнь.





Елена Литинская



