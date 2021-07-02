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14:45, 2 июля 2021 года 100-летний орловский ветеран Абрам Миркин вакцинировался от COVID-19 Об этом сообщил сенатор Владимир Круглый.





2 июля ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин сделал прививку от коронавируса, – сообщил сенатор Владимир Круглый. Недавно прославленный зенитчик, которому 20 июля исполнится 101 год, переболел COVID-19 в лёгкой форме. Какую вакцину сделали Миркину, и была ли это завершающая курс прививка, Круглый не уточнил.





Артём Ежаков



