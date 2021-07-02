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15:53, 2 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Орле сотрудники Россельхознадзора проверяют фрукты и овощи.



- Инсулинозависимая путешественница рассказала орловцам о своём опыте жизни с диабетом.



- Сегодня - День спортивного журналиста. Профессиональный праздник отмечают и ГТРК «Орёл».



- Сегодня - резервный день для сдачи ЕГЭ.



- Пляж - на центральной площади Орла. Впервые областной центр принимает этап национального турнира по пляжному волейболу.



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