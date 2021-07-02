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16:44, 2 июля 2021 года

В Орле утвердили проект организации движения по микрорайону «Зареченский»

Его начнут реализовывать после подписания документа. Работы должны быть завершены до конца 2021 года.


Сегодня, 2 июля, в мэрии Орла утвердили проект организации движения по микрорайону «Зареченский». Реализуют его до конца текущего года. Было отмечено, что при планировании главенствующую роль занимала безопасность. На пути к школам и детским садам появятся «лежачие полицейские», пешеходные переходы и ограничивающие движение до 20 км/ч дорожные знаки.

Проектом вдоль дорог «Заречки» предусмотрены пешеходные дорожки, освещение, светофор на перекрёстке бульвара Молодёжи и улицы Разведчика Воробьёва, пешеходные дорожки с подходами и ограждениями на пересечении улиц Емлютина, Зеленина и Николая Сенина, а также дорожные знаки, запрещающие большегрузам въезд в микрорайон.
Что касается транспортного обслуживания, то замначальника отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта мэрии Орла Никита Митряев отметил следующее: «К нам поступало много жалоб от жителей по поводу транспортного обслуживания. Проект предполагает создание на ул. Зеленина, в районе примыкания к ул. Зареченской, конечного остановочного пункта с полноценной разворотной площадкой. Все остановочные пункты спроектированы по принципу: дорожные знаки, посадочная площадка, павильон для ожидания, два столба для освещения, урна и пешеходное ограждение».

Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
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