Главная » Новости



18:22, 2 июля 2021 года В Орле вынесут приговор троим несовершеннолетним В списке преступлений обвиняемых – грабёж, кража, угон, разбой.





В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних, его материалы переданы в суд, – сообщает сайт областного СК.



По данным следствия, череда преступлений началась в марте 2020-го года, когда в Северном районе областной столицы двое обвиняемых, предварительно сговорившись, украли из машин аккумуляторы, автомагнитолу, видеорегистратор, сабвуфер и усилитель. В августе также двое отобрали у орловца сотовый телефон с деньгами, совершив разбойное нападение, а затем у другого потерпевшего угнали автомобиль. В этом же месяце один из парней открыто ограбил мужчину, присвоив себе золотые изделия. Закончилось всё в марте 2021-го, когда подростки ограбили двоих мужчин и отобрали у них сотовый телефон и деньги.



Общий ущерб составил порядка 42 тысяч рублей. Все подростки признали свою вину.





Артём Ежаков



