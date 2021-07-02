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18:47, 2 июля 2021 года В Банковском колледже Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС прошла церемония вручения дипломов выпускникам С 2019 года, помимо традиционной специальности «Банковское дело», колледж осуществляет обучение по направлениям «Право и организация социального обеспечения» и «Экономика», и в этом году это первый выпуск по новым специальностям. На торжестве была корреспондент ГТРК «Орёл» Елизавета Капырина.





В Банковском колледже Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС прошла церемония вручения дипломов выпускникам. Из 250 молодых специалистов красные дипломы получили 38 человек.



Все выпускники колледжа смогут поступить в РАНХиГС по результатам внутренних испытаний, не сдавая ЕГЭ, и обучаться они будут по сокращенной программе.



Плюс в получении среднего профессионального образования в том, что почти за три года можно получить специальность и начать самостоятельно зарабатывать, продолжая при этом учебный путь на заочном обучении.



Более 90% процентов выпускников колледжа продолжают обучение на заочном отделении РАНХиГС. Как правило, после последней практики ребята уже имеют место работы.





Елизавета Капырина



