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18:57, 2 июля 2021 года Орловские пенсионеры заняли 10 место на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью Чемпионат проходил в онлайн-формате.





Сегодня состоялся XI Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью. Орловскую область представляли победители регионального этапа соревнований: Александр Сахаров из Троснянского района, Виктор Дёмин - из Верховского, Раиса Корсакова - из Шаблыкинского и Зоя Сударикова - из Краснозоренского.



По результатам чемпионата орловская команда заняла 10-е общекомандное место и 4-е место среди команд ЦФО.



Всего участие приняли более 270 пенсионеров из 77 регионов России и 11 зарубежных стран мира. В программе соревнований было три тура: работа на смартфоне, задание по информационной безопасности, работа в поисковой системе.





Анастасия Дорохова



