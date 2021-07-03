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21:20, 2 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- 100-летний ветеран Великой Отечественной войны - Абрам Израилевич Миркин вакцинировался от коронавируса.



- В Орле обсудили «бесплатную милю», закон о «наливайках» и качество воды в микрорайоне «Наугорский». Сегодня состоялось 62 заседание Орловского облсовета.



- Накануне Дня сотрудника Госавтоинспекции в Орле прошли праздничные мероприятия.



- Сегодня - День спортивного журналиста. Профессиональный праздник отмечают и в ГТРК «Орёл».



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