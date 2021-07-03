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8:56, 3 июля 2021 года

Сегодня – День работников Госавтоинспекции

Губернатор Орловской области поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.


 «Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

От имени Правительства Орловской области и от себя лично поздравляю вас с 85-летием со дня образования ГИБДД МВД Российской Федерации!

Встречая этот значимый исторический юбилей и вспоминая этапы пройденного большого пути, мы, прежде всего, отмечаем решающую роль ведомства в деле обеспечения безопасности дорожного движения в нашей стране, искренне благодарим ветеранов службы за неоценимый вклад в эту исключительно значимую работу. Сегодня накопленные ими традиции достойно продолжают новые поколения сотрудников Госавтоинспекции.

Существенно выросшее количество автотранспорта на дорогах Орловской области, на улицах наших городов, других населенных пунктов значительно усилило роль ГИБДД в оперативном реагировании на сложную ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями. Совершенствуется не только материально-техническое обеспечение деятельности Госавтоинспекции. Важнейшей составляющей системы безопасности дорожного движения остается повышение общей культуры вождения и поведения на дорогах, ответственности и взаимного уважения водителей и пешеходов, действенный контроль за работой автошкол, подготовкой водителей. Растет актуальность внедрения механизмов взаимодействия институтов гражданского общества и Госавтоинспекции.

В Орловской области будет продолжена масштабная работа по выполнению планов ремонта дорог, совершенствованию всей дорожной инфраструктуры. В том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Уважаемые друзья! От всей души благодарю вас за службу и преданность делу, готовность и умение прийти на помощь, оперативно реагировать на все нештатные ситуации.

Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в работе – во имя повышения уровня безопасности на орловских дорогах!»

А.Е. Клычков
Губернатор Орловской области


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