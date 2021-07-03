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11:02, 3 июля 2021 года

В Орле выбрали лучшего сотрудника ГИБДД

Профессиональное состязание приурочено к 85-й годовщине образования службы ГАИ-ГИБДД МВД России.


В Орле выбрали лучшего сотрудника ГИБДД. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, конкурс «Лучший по профессии» прошёл в несколько этапов и включал в себя теоретический экзамен на знание ПДД РФ, скоростное маневрирование, огневую и правовую подготовку.

Сдавая теоретический экзамен, участникам необходимо было за 20 минут ответить на 20 вопросов экзаменационного билета. Скоростное маневрирование включало в себя выполнение упражнений «змейка», «круг», «постановка в бокс», «змейка простая». Огневая подготовка проходила в виде скоростной стрельбы с места по неподвижной цели с заданной зоной поражения. Финальным этапом стала проверка правовой подготовки. Участники должны были ответить на 20 вопросов по различным направлениям деятельности, таким, как: технический надзор, дорожный надзор, пропаганда БДД, административное законодательство, дорожно-патрульная служба.

Победителей наградили в преддверии профессионального праздника – Дня сотрудника Госавтоинспекции.

Третье место занял капитан полиции Александр Давыдов (Хотынец), второе место у лейтенанта полиции Евгения Никулина (Орел).

Победителем конкурса стал начальник ОГИБДД по Орловскому району капитан полиции Александр Куриленко.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области


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