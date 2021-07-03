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12:27, 3 июля 2021 года Индийский штамм коронавируса более заразен, поражение лёгких происходит быстрее – Владимир Круглый Врач-педиатр, детский хирург и онколог, член Совета Федерации Федерального Собрания Владимир Круглый дал интервью корреспонденту ГТРК «Орёл».





Владимир Круглый в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» Елене Литинской затронул тему индийского штамма новой коронавирусной инфекции. Он рассказал о том, что известно об этом штамме на текущий момент.



Владимир Круглый: «Все, что я могу сказать на сегодняшний момент, будет носить характер предположений, поскольку ещё не так много известно о коронавирусе, в том числе и о новом штамме. Известно, что он существенно более контагиозен, более заразен. Известно, что поражение лёгких при этом штамме происходит быстрее, и течение заболевания более стремительное. Но он не показывает более высокую летальность. Хочу отметить, что использование средств защиты, о которых мы стали уже забывать, необходимо, в том числе и на воздухе.

Также сенатора спросили, насколько эффективны против индийского штамма уже существующие вакцины.



Владимир Круглый: «По заверениям учёных, все вакцины являются эффективными против индийского штамма. Существенно менее эффективные, чем против уханьского штамма - это не 95%, это 86-87%, но все-таки достаточно эффективны. Фактом является то, что в больницах сейчас среди больных коронавирусом количество привитых - небольшое, меньше 1%, а смертных случаев практически нет. Речь идёт о тех, кто привился российской вакциной». Полностью интервью с членом Совета Федерации Владимиром Круглым смотрите 5 июля на телеканале «Россия 24» в 21 час.





Орловское Информбюро



