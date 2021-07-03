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15:06, 3 июля 2021 года Орловские педагоги активно вакцинируются от COVID-19 Прививочный курс завершили около 6 тысяч работников региональных образовательных учреждений.





В Орловской области почти 6 тысяч сотрудников образовательных организаций завершили вакцинацию от COVID-19, – об этом было заявлено на заседании оперативного штаба. Сейчас им болеют 8 сотрудников школ и 20 сотрудников детских садов.



Ранее губернатор Андрей Клычков отмечал рост заболевших коронавирусной инфекцией среди детей. В среду было известно о восьми несовершеннолетних в стационарах и 58 - на амбулаторном лечении.



Также в регионе продолжается работа по вакцинации сотрудников и подопечных органов соцзащиты.





Артём Ежаков



