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15:06, 3 июля 2021 года

Орловские педагоги активно вакцинируются от COVID-19

Прививочный курс завершили около 6 тысяч работников региональных образовательных учреждений.


В Орловской области почти 6 тысяч сотрудников образовательных организаций завершили вакцинацию от COVID-19, – об этом было заявлено на заседании оперативного штаба. Сейчас им болеют 8 сотрудников школ и 20 сотрудников детских садов.

Ранее губернатор Андрей Клычков отмечал рост заболевших коронавирусной инфекцией среди детей. В среду было известно о восьми несовершеннолетних в стационарах и 58 - на амбулаторном лечении.

Также в регионе продолжается работа по вакцинации сотрудников и подопечных органов соцзащиты.


Артём Ежаков
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