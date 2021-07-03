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16:42, 3 июля 2021 года

На Орловщине назвали лучшие детские сады

Подведены итоги конкурса «Детский сад года».


В Орловской области озвучили результаты конкурса «Детский сад года». В этом году в номинации «Городской детский сад» победил детсад №91 г. Орла.

В числе призёров – детсад №39 г. Орла и Центр развития ребенка – детсад №16 города Ливны.

В номинации «Сельский детский сад» лучшим стал Хомутовский детсад. Среди награждённых также оказались детсад №7 пос. Вятский Посад и детсад «Солнышко» с. Сосково.

Коллективы детских садов, победивших в конкурсе, наградят Почетными грамотами Губернатора Орловской области.


Артём Ежаков
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