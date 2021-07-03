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18:20, 3 июля 2021 года В Мценске обокрали магазин хозтоваров В преступлении подозревают 42-летнюю сотрудницу заведения.





В Мценске полицейские установили подозреваемую в краже денег и товаров сельхозмагазина, – сообщает сайт областного УМВД. После подачи заявления руководителем магазина, правоохранители вышли на 42-летнюю сотрудницу торговой точки. Женщина призналась в краже и возместила ущерб. Похищенное имущество силовики нашли и изъяли.



На время расследования подозреваемая отпущена под подписку о невыезде. По ч.2 ст.158 УК РФ ей грозит до 5 лет лишения свободы.





Артём Ежаков



