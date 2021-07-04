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9:10, 4 июля 2021 года Орловцам разъяснили порядок «президентских» выплат семьям со школьниками О том, кому она полагается и куда обращаться за оформлением, рассказала глава областного департамента образования Татьяна Крымова.





2 июля президент Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям со школьниками. Глава регионального департамента образования

Татьяна Крымова разъяснила жителям региона основные пункты документа:



• Деньги полагаются семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. 6 лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года. Дети должны иметь российское гражданство и проживать на территории РФ. Во время прямой линии президент подчеркнул, что 6-летним детям выплата положена даже если они не идут в этом году в школу. 10 тыс. рублей выплачиваются одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка в семье, подходящего под требования;

• На аналогичную выплату вправе рассчитывать молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие инвалидность и ограниченные возможности здоровья, если они обучаются по основным общеобразовательным программам. Они также должны иметь российское гражданство и проживать на территории РФ. Выплаты могут получить как сами ребята, так и один из их законных представителей (на каждого такого ребенка в семье).

• За получением выплаты следует обратиться в региональный ПФР до 1 ноября 2021 года. Деньги придут в августе-декабре 2021 года.



Полный текст документа опубликован на сайте Кремля.





Артём Ежаков



