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11:12, 4 июля 2021 года

Владимир Круглый отметил нерешительность в отношении вакцинации против коронавируса

Врач-педиатр, детский хирург и онколог, член Совета Федерации Федерального Собрания Владимир Круглый дал интервью корреспонденту ГТРК «Орёл».


Корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская во время интервью попросила Владимира Круглого оценить ход вакцинации в России.

Владимир Круглый, сенатор РФ: «Есть такое международное понятие – «нерешительность в отношении вакцинации», когда большой процент населения сомневается в необходимости, в безопасности, эффективности вакцинации. Многие сомневаются в том, что существует коронавирус. И это приводит к тому, что многие не прививаются, по разным причинам. В Европе и США, где первая и вторая волны протекали очень тяжело, люди ждали вакцину, и когда она появилась, люди приняли тезис о коллективном иммунитете, о том, что это остановит пандемию».

Как отметил сенатор, необходимо организовать информационно-просветительские кампании, которые бы проводились на регулярной основе, чтобы люди были информированы и не верили в мифы, которые распространяются среди населения. Один из таких мифов – негативное влияние вакцины на репродуктивную функцию человека.

Владимир Круглый, сенатор РФ: «Я хотел бы, чтобы люди услышали: ни один тип вакцин не приводит к нарушению репродуктивной функции - ни у мужчин, ни у женщин. Да, вопросов, связанных с коронавирусной инфекцией и вакцинацией очень много.
Но уже абсолютно понятно, что вакцинация работает, что это единственный путь остановить эпидемию. Я сам уже делаю ревакцинацию, и призываю людей прививаться от коронавирусной инфекции».

Полностью интервью с членом Совета Федерации Владимиром Круглым смотрите 5 июля на телеканале «Россия 24» в 21 час.


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